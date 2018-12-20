Из-за давления со стороны воспитателей рэп-исполнительница alyona alyona уволилась из детсада

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Рэп-исполнительница alyona alyona
Рэп-исполнительница alyona alyona / Фото из собственных источников

Ее первый клип на трек "Рибки", а также ролик "Голови" уже собрали по миллиону просмотров на YouTube. Теперь певица alyona alyona уволилась из детского сада из-за давления со стороны коллег и уезжает из Башировки в Киев, где попытается сделать карьеру на хип-хоп сцене.

Ее первый сингл "Рибки" очень потряс интернет, о ней написали все издания, телевизионщики снимали сюжеты.

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А российские поклонники рэп-музыки в комментариях просили украинцев перевести текст, потому что так сильно пришлась им по душе читка новой звезды рэпа и по совместительству воспитательницы в детском саду из поселка Башировка Алены Савраненко, более известной под псевдонимом alyona alyona.

В новом треке "Залишаю свій дім" исполнительница также рассказала, что "начитала" на iPhone, о котором давно мечтала, и о чем говорила в день выхода сингла "Рибки". Также в новом видео снялись родители Алены.

Клип alyona alyona на песню "Залишаю свій дім":

К слову, alyona alyona является номинанткой на премию Yuna за лучший хип-хоп хит с песней "Рибки". А ее флоу заценили и коллеги по цеху – Артем Хорев из группы Anacondaz, May Waves$ и Денис Кукояка из группы "Хлеб".

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: Lifestyle
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