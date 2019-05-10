Из-за ДТП Макс Барских может пропустить престижное событие: детали

На днях отечественные СМИ взорвались новостью: Макс Барских, который активно гастролирует в России и получает там премии, попал в ДТП. Инцидент прокомментировали представители певца.

Как ранее сообщали журналисты LifeStyle 24 жуткая авария произошла в Лос-Анджелесе, где 29-летний певец записывает новый альбом. В результате столкновения с другим автомобилем Макс Барских получил незначительные травмы, а его жизнь спасли ремни безопасности.

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Однако представители певца рассказали, что до сих пор врачи проводят его обследование и подозревают, что Макс Барских получил сотрясение мозга. Это ставит под угрозу его участие в грандиозном светском событии – открытии Каннского кинофестиваля, который пройдет во вторник, 14 мая. Медики не советуют артисту осуществлять авиаперелет из-за угрозы ухудшения состояния здоровья.

Серьезное ДТП, которое произошло с артистом в Лос-Анджелесе, случилось за несколько дней до его отправления на Каннский кинофестиваль в качестве гостя. Сейчас поездка зависит от заключения врачей: если подозрение на сотрясение мозга подтвердится, поездку придется отменить,

– рассказали представители Макса Барских.

Кроме этого, менеджеры артиста показали жуткое фото с места инцидента. В кадре видно, что элитный автомобиль Макса Барских полностью разбит. Во время столкновения сработали подушки безопасности, а мотор задымился, поэтому певец не сразу смог покинуть салон своей машины.



Макс Барских попал в ДТП: фото с места аварии/пресс-служба

Сразу после аварии артист поделился пережитым со фантами и признался, что только в шаге от смерти понял, насколько забывает ценить свою жизнь. Всем Макс Барских посоветовал пользоваться ремнями безопасности, ведь именно они иногда спасают жизнь водителя.

"Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на пределе, я понял, как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг", – посоветовал артист.