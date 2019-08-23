Из-за конфликта Disney и Sony будущее фильма "Человек-паук" еще не определено: детали скандала

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Конфликт Disney и Sony
Конфликт Disney и Sony / Comic Book

После выхода последней части фильма от студий Disney и Marvel, которая называлась "Человек-паук: Вдали от дома", два киногиганта не могут прийти к согласию насчет прибыли от будущих картин. Поэтому статус следующей части любимого супергеройского экшна пока остается под вопросом.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Известные киностудии не могут договориться о распределении прибыли от фильмов про Человека-паука. Несмотря на то, что права на фильм "Человек-паук" принадлежат компании Sony. Sony приобрела права на киноперсонажа в 1999 году, однако позже Disney купил Marvel за 4 миллиарда долларов.

Ранее компания Disney получала 5% выручки от дохода фильмов с Человеком-пауком. Однако после того, как последняя часть фильма "Человек-паук: Вдали от дома" с персонажем собрала в прокате рекордные для Sony 1,1 миллиарда долларов, Disney пожелали получать половину прибыли.

Более того, в фильме "Мстители: Финал", который стал самым кассовым в истории и побил 10-летний рекорд "Аватара", также играет тот же актер Том Холланд. Сейчас компании не могут прийти к согласию, поэтому будущее ленты неизвестно. Вероятно, она останется за бортом киновселенной Marvel.

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Теги: Голливуд Кино LifeStyle
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