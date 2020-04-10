Из-за коронавируса Мадонна потеряла трех друзей только за последние сутки видео

Американская поп-дива в период самоизоляции делится своими мыслями и переживаниями относительно вспышки коронавируса. Однако последнее видео Мадонны оказалось сверхэмоциональным. Певица призналась, что вчера, 9 апреля, из-за COVID-19 из жизни ушли трое ее друзей.

Даже в условиях карантинного режима Мадонна старается не терять связь со своими поклонниками. В коротких видеороликах звезда рассказала, как проводит и эмоционально переживает период самоизоляции. Очередной заметкой на личной странице в инстаграме певица сообщила, что только за последние сутки она потеряла трех друзей из-за прогрессирования коронавируса.

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Под сопровождение джазовой музыки в собственном кабинете за пишущей машинкой Мадонна призналась, что последней ночью даже не сомкнула глаз от боли и переживаний. 9 апреля из жизни ушли трое близких для нее людей: двоюродный брат, телохранитель и Орландо Пуэрто, который делал ремиксы на ее музыку и помогал попадать в танцевальные чарты.

Не каждый день мы проводим хорошо. Я не спала прошлой ночью ни минуты, а сегодня полностью разбита... За последние 24 часа я потеряла трех людей... Это повлияло на настроение. Сегодня был плохой день, с меня довольно,

– отметила Мадонна.

Кроме того, звезда, которая проводит карантин с семьей в Лондоне, отметила, что ее дети беспокоятся о его здоровье и часто напоминают о травмированном бедре. Однако от такой опеки певице становится только хуже и она действительно чувствует себя сломанной: "Если кто говорит, что ты сломан столько раз в день, ты начинаешь так себя чувствовать".

Напомним, по состоянию на 10 апреля в мире подтверждено 1 614 858 случаев COVID-19. 96 791 человек умер от коронавирус, 362 537 выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (468 895), Испания (157 025), Италия (143 626), Германия (118 235) и Франция (117 749).



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