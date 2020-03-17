Из-за коронавируса Наоми Кэмпбелл выбросила наряд за 4 тысячи долларов

Знаменитая британская модель Наоми Кэмпбелл очень ответственно отнеслась к советам врачей о пандемии коронавируса. Манекенщица показала, как путешествует в защитном костюме и призналась, что после авиаперелета выбросила кейп, стоимостью более 4 тысяч долларов.

В разгар эпидемии коронавируса 49-летняя Наоми Кэмпбелл поделилась с поклонниками снимками из аэропорта Лос-Анджелеса. В частности, во время пандемии модель показала, что путешествовала в специальном защитном костюме, в котором сложно было узнать ее. Однако оказалось, это не все меры безопасности, на которые пошла звезда.

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В сети Наоми Кэмпбелл призналась, что сама обработала антисептиком все поверхности, которых могла бы касаться на борту самолета. Кресло, экран планшета, столик для напитков: модель ничего не обошла вниманием. Избавилась она и от брендового кейпа от Burberry, стоимость которого составляет более 4 тысяч долларов. Верхнюю одежду она накинула во время перелета, поэтому в целях безопасности решила избавиться от нее.



Наоми Кэмпбелл выбросила кейп из-за угрозы коронавируса / Instagram / @naomi

Сейчас Наоми Кэмпбелл отменила участие во всех запланированных публичных мероприятиях. Она попросила поклонников не пренебрегать и прислушиваться к советам ВОЗ. Сама же модель охотно использует карантин для отдыха, общения с родными и прогулок с крестным сыном.

"Последние несколько дней я провела в изоляции, в доме с любимыми. Я готовила, убирала, общалась только по телефону, ходила за продуктами, сидела в Интернете, спала, слушала музыку и гуляла. Изо дня в день я радуюсь простым вещам и получаю удовольствие от этих мелочей. Мы должны научиться находить прекрасное в каждом моменте. Я ни в коем случае не в восторге от этого сценария, но уверена, что подобная пауза полезна. Держитесь, мы пройдем через это", – призвала Наоми Кэмпбелл.

Как известно, количество инфицированных коронавирусом в мире уже достигает 180 тысяч человек, а от пневмонии, которую вызвала болезнь, умерли более 7 тысяч человек. Вирусная болезнь стремительно распространилась из Китая и сейчас охватила все страны Европы. ВОЗ призвала людей не паниковать и соблюдать простые правила карантина.



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