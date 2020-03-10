Из-за коронавируса отменили концерты Мадонны в Париже

Эпидемия коронавируса поражает все сферы человеческой деятельности. Болезнь помешала уже не одному событию. Теперь стало известно об отмене концертов Мадонны в Париже.

Знаменитая американская певица Мадонна уже посетила несколько стран, в которых выступила с шоу MADAME X. Однако из-за вспышки коронавируса ей пришлось отменить концерты в столице Франции, которые были запланированы на 10 и 11 марта. Об этом сообщает издание Metro.

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Коронавирус из Уханя активно распространяется в Европе. Напряженная ситуация также во Франции, где зарегистрировали 1 412 случаев заражения и 30 летальных случаев. В связи с этим американская поп-дива отменила свои выступления там, а поклонникам, которые приобрели билеты, вернут деньги.

Согласно с распоряжением министерства и решением префектуры отменять все мероприятия, численность участников которых превышает 1000 человек, мы с глубоким сожалением сообщаем вам об отмене двух последних шоу MADAME X, которые ранее были перенесены на 10 и 11 марта,

– сообщили организаторы концертов.

Это уже не первое культурное событие, которое не состоялось из-за эпидемии. Остановили съемки ряда фильмов, отменили модные показы во многих странах, культурные выставки и фестивали. Также Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свою свадьбу, которая должна была состояться в июле в Японии.

По состоянию на 10 марта от инфицирования коронавирусом умерли 4 026 человек. Общее количество больных по всему миру составляет 144 452 человека. Выздоровели больше 64 тысяч человек. Самая сложная ситуация в Китае и Италии. Сегодня итальянское правительство решило расширить карантинные меры на всю страну, поскольку специалисты подтвердили уже 9 172 случая заражения и зафиксировали 463 смерти, которые вызвал коронавирус. 3 марта в Украине зафиксировали первый случай этого заболевания.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика24 канала