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Из-за коронавируса премьеру фильма "Форсаж 9" перенесли на год

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Девятую часть легендарного фильма "Форсаж" должны были презентовать уже в мае этого года. Однако из-за вспышки пандемии коронавируса, ее премьеру отложили на год.

Новое заболевание привело к остановке многих культурных событий. Отменяют модные показы, выставки, концерты, фестивали и другие массовые мероприятия. Коронавирус также оставляет свой отпечаток на киноиндустрии. Сьемки ряда фильмов приостановили, а выход одного из наиболее ожидаемых фильмов 2020 года "Форсаж 9" перенесли на апрель 2021 года.

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Такую информацию обнародовали на официальной странице фильма в фейсбуке.

Мы чувствуем всю вашу любовь и ожидание следующей части нашей саги. Именно поэтому особенно сложно сообщить вам, что мы должны перенести дату выхода фильма. Стало ясно, что поклонники по всему миру не смогут увидеть фильм в мае. Мы понимаем, что есть разочарование в том, что надо ждать несколько дольше, впрочем, это сделано для безопасности. Увидимся следующей весной,
– говорится в заявлении.

"Форсаж 9" – украинский трейлер: смотреть онлайн
"Форсаж 9" – официальный трейлер: смотреть онлайн 

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Кино
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