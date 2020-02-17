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Из-за коронавируса в Китае отменили пресс-показ нового фильма о Джеймсе Бонде

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Премьеру "007: Не время умирать" в Китае отменили / IMDb

Один из самых ожидаемых фильмов 2020 года, "007: Не время умирать", не будут показывать в Китае. Допремьерный показ и пресс-тур актеров отменили из-за смертельно опасного коронавируса.

К сожалению, фанаты Дэниэла Крейга, который в последний раз сыграл Джеймса Бонда в новом фильме "007: Не время умирать", не смогут посетить премьеру, как ранее было запланировано. Причиной отмены является вспышка смертельно опасного вируса. Об этом пишет Deadline.

Здесь больше: "007: не время умирать": в сети появился первый украинский трейлер и новые кадры из фильма

Создатели фильма назвали это "карантином", на который решились ради безопасности и сохранения здоровья актерского состава фильма "007: Не время умирать".

Премьера фильма и пресс-показы в Китае были запланированы на начало апреля. Какие финансовые потери понесет франшиза пока неизвестно, однако отмена показов точно существенно отразится на кассовых сборах.

Напомним, по состоянию на 17 февраля от коронавируса умерли 1 775 человек, а общее количество инфицированных достигает 71 709 человек.

На украинские экраны "007: Не время умирать" выйдет 9 апреля. Релиз в Великобритании запланирован на 2 апреля.

007: Не время умирать: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Коронавирус 2020 Голливуд Джеймс Бонд
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