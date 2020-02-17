Из-за коронавируса в Китае отменили пресс-показ нового фильма о Джеймсе Бонде

Один из самых ожидаемых фильмов 2020 года, "007: Не время умирать", не будут показывать в Китае. Допремьерный показ и пресс-тур актеров отменили из-за смертельно опасного коронавируса.

К сожалению, фанаты Дэниэла Крейга, который в последний раз сыграл Джеймса Бонда в новом фильме "007: Не время умирать", не смогут посетить премьеру, как ранее было запланировано. Причиной отмены является вспышка смертельно опасного вируса. Об этом пишет Deadline.

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Создатели фильма назвали это "карантином", на который решились ради безопасности и сохранения здоровья актерского состава фильма "007: Не время умирать".

Премьера фильма и пресс-показы в Китае были запланированы на начало апреля. Какие финансовые потери понесет франшиза пока неизвестно, однако отмена показов точно существенно отразится на кассовых сборах.

Напомним, по состоянию на 17 февраля от коронавируса умерли 1 775 человек, а общее количество инфицированных достигает 71 709 человек.

На украинские экраны "007: Не время умирать" выйдет 9 апреля. Релиз в Великобритании запланирован на 2 апреля.

007: Не время умирать: трейлер на украинском смотреть онлайн