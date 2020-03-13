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Из-за коронавируса закрывают Диснейленды в Париже и США

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Коронавирус препятствует многим культурным событиям. Из-за болезни уже отменили концерты, фестивали, спортивные мероприятия и др. Теперь стало известно о закрытии Диснейлендов в Париже и Калифорнии. Их закроют с этого воскресенья и до конца месяца.

Коронавирус Covid-19 поражает все уголки мира. Правительства многих государств внедряют строгие меры безопасности. Отменяются или переносятся на неопределенный срок международные фестивали, футбольные матчи, концерты, модные показы. Уже в это воскресенье, 15 марта, закроют одни из самых популярных мировых развлекательных парков – Диснейленды. Так, до конца месяца, посетители не смогут попасть в такие комплексы в Париже и США.

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За год Диснейленд в Париже посещают около 15 миллионов туристов. Он является одним из самых популярных туристических мест Франции. В стране объявлен карантин с 16 марта. Там зафиксировано 2 876 выявленных заражений, 61 человек умер.

В США подтверждены 1 762 случая инфицирования коронавирусом и 41 смерть от этого заболевания.

Эти две страны входят в список, в которые МИД категорически не советует ехать сейчас. Не следует паниковать, ведь меры безопасности применяются для того, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса в мире.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Коронавирус Covid-19 LifeStyle Новости США Новости Франции
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