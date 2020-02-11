Из-за низких рейтингов "Хищных птиц" студия Warner Bros. изменила название фильма

Несколько дней назад "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" стартовали в мировом прокате и показали не лучший результат. Ища причину, создатели фильма решили, что проблема в названии, поэтому быстро поменяли его.

В течение года студия Warner Bros. активно занималась промо-кампанией фильма "Хищные птицы", демонстрируя тизеры, трейлеры, персонажные постеры и тому подобное. Ленту называли едва ли не самой ожидаемой премьерой 2020 года. Однако, как мы ранее писали, "Хищные птицы" не оправдали ожиданий создателей.

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После низких кассовых сборов за первый уикенд кинокомпания Warner Bros решила переименовать фильм из-за вероятной плохой ассоциации с персонажем Харли Квин. О том, что в дальнейшем фильм будет представлен как "Харли Квин: Хищные птицы" пишет издание Entertainment Weekly.

Напомним, главную роль в ленте сыграла Марго Робби, которая снималась также в картине "Отряд самоубийц", рейтинг которой был невероятно высоким. К примеру, при бюджете 175 миллионов долларов кассовый сбор составил 746 миллионов долларов.

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