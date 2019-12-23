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Из-за отказа Ватикана: Netflix построил "новую" Сикстинскую капеллу для съемок фильма "Два Папы"

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Кадр из фильма "Два Папы" / LA Times

Представители стримингового сервиса Netflix, которые работали над созданием драматической комедии "Два Папы", рассказали детали съемок отдельных сцен. Оказывается, чтобы передать правдивость определенных моментов, съемочной команде пришлось построить молитвенную часовню.

Премьера полнометражного фильма "Два Папы" состоялась в США в конце ноября, а по состоянию на декабрь 2019 года его можно посмотреть на сервисе Netflix. Однако, несмотря на то, что ленту уже можно посмотреть в свободном доступе, в сети продолжают появляться неожиданные детали относительно съемочного процесса.

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Как сообщается на сайте издания Los Angeles Time, чтобы показать зрителю важные сцены из легендарной Сикстинской капеллы, представителям Netflix пришлось создать ее "копию".

Почему?Как известно, в сюжет фильма "Два Папы" положены реальные события, к которым сценарист Энтони Маккарти добавил лишь немного юмора. По сценарию кинокартины, на католический престол выбирают нового Папу Римского – Франциска. Он неохотно заменяет Папу Бенедикта XVI на посту в Ватикане, поскольку тот отрекся от престола. И после этого между двумя влиятельными лидерами церкви начинаются так называемые противоборства, поскольку каждый из них пытается по-своему укрепить веру в современном мире.

Так, чтобы передать реальность определенных моментов, создателям картины понадобился соответствующий антураж, а именно – Сикстинская капелла – папская часовня в Ватиканском дворце. Однако Ватикан запретил съемки в легендарном христианском месте, из-за чего представители Netflix вышли из ситуации, как смогли.

За 10 недель съемочная команда вместе со студией Cinesitta Studios полностью воспроизвела версию интерьера реальной Сикстинской капеллы. Для того, чтобы внутренняя часть сооружение соответствовала как можно более реалистично, художникам и дизайнерам пришлось воссоздать картины Микеланджело. Однако что самое интересное, "новая версия" часовни оказалась на несколько сантиметров выше, чем настоящая.

Фільм Два Папи
Процесс воспроизводства дизайна со "старой" часовни в "новой"​ / Netflix 

Фільм Два Папи
Как создавали "копию" Сикстинской капеллы для съемок фильма "Два Папы"​/ Netflix


"Копия" Сикстинской капеллы, созданная для фильма "Два Папы"​ / Netflix

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Netflix Ватикан Папа Римский
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