Из-за угроз в расправе: обвиненный в изнасиловании Полански не придет на премию "Сезар"

В этом году национальная французская кинопремия "Сезар" пройдет без режиссера Романа Полански. Кинодел, рожденный в Париже, отказался посещать мероприятие из-за обвинений в изнасиловании, которые посыпались в его адрес.

Дата проведения престижной французской кинопремии "Сезар" запланирована на сегодня, 28 февраля. Однако, как сообщает издание Variety, в этом году она состоится без неизменного посетителя и уроженца Парижа Романа Полански. Режиссер отказался прийти на премию из-за недавних обвинений в изнасиловании.

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Кинодел заявил, что не может посетить премию, из-за угроз активистов в публичной расправе. По его словам, при таком развитии событий, кинопремия "Сезар" рискует стать не совсем праздничным мероприятием. Режиссер, который должен был представлять свою картину "Офицер и шпион", заявил, что его проект бойкотировали во время французской премьеры, поэтому он не хочет, чтобы это повторилось.

Напомним, что фильм Романа Полански "Офицер и шпион" стал настоящим триумфатором нынешней церемонии "Сезар". Его номинировали наибольшее количество раз, а именно – 12.

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Впервые обвинения в изнасиловании в адрес Романа Полански были выдвинуты в 1977 году. После этого он был объявлен в розыск правоохранительными органами США на территории страны. Тогда суд Лос-Анджелеса признал его виновным в растлении 13-летней Саманты Геймер в 1975 году. Да и сам режиссер признал свою вину и просидел в тюрьме в течение 42 дней, однако после объявления приговора сроком до 50 лет звезда Голливуда сбежал во Францию.

В 2010 году в изнасиловании обвинила Полански еще одна девушка, Шарлотта Льюис. По ее словам, на момент поступка режиссера ей было 16 лет. Впоследствии, за ней непубличная девушка по имени Робин выдвинула режиссеру аналогичные обвинения.