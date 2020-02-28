Из-за вспышки коронавируса компания Walt Disney закрыла парки развлечений в Токио

Эпидемия коронавируса не утихает, это влияет и на различные отрасли производства по всему миру. Так, кроме сферы туризма и моды, страдает также кино- и развлекательная индустрия. К примеру, компания Walt Disney закрывает свои парки развлечений.

Огромные развлекательные парки Disney, среди которых Tokyo Disneyland и Tokyo Disney Sea в Токио закрылись из-за вспышки коронавируса. О том, что представителями компании было принято такое решение, сообщается на сайте The Hollywood Reporter.

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В источнике отмечается, что закрыть парки развлечений призвало японское правительство, поскольку сейчас оно пытается отменить все массовые мероприятия на ближайшие две недели. Стоит добавить, что ранее компания закрыла подобные развлекательные места в Гонконге и Шанхае.

Стоит отметить, что именно в Японии пока небольшое количество больных и умерших по сравнению с другими странами. Впрочем, местное правительство пытается принять радикальные меры, чтобы не допустить распространения заболевания.

Аналитики The Walt Disney Co. предсказали падение прибыли компании. Так, учитывая закрытие парков развлечений, в текущем квартале заработок Disney может уменьшиться на 280 миллионов долларов.