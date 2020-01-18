Из жизни ушла мать культовой певицы Селин Дион: дочь посвятила ей свое выступление

Канадская медийная личность Тереза Дион умерла в четверг вечером в возрасте 92 года. Она ушла из жизни в кругу близких в собственном доме в Монреале. Во время своего концертного шоу в Майами попдива Селин Дион объявила, что этот концерт посвящает памяти своей матери.

Мать канадской певицы ушла из жизни в возрасте 92 года, медленно угасая от недуга в течение последних лет. Тереза ​​Дион смогла воспитать 14 детей, которые в день ее смерти были рядом. Селин знала, что женщине осталось недолго, ведь прогнозы медиков были неутешительными.

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На следующий день после смерти Терезы Дион звезда имела сольный концерт в Майами и перед переполненной ареной поклонников рассказала, что это выступление посвящает своей покойной матери.

Для эмоционального признания Селин Дион приостановила масштабное шоу, чтобы заверить аудиторию, что с ней все хорошо. В последний вечер рядом с матерью близкие прощались – пели песни и вспоминали разные истории.

Мы убеждены, что мама ждала, пока мы соберемся все вместе,

– растрогала публику откровенным признанием попдива.



Селин Дион с матерью Терезой / Getty Images

Перед знаковым концертом знаменитость разместила сообщение на личной странице в твиттере, дополнив чувственные слова семейным фото. Она анонсировала, что будет петь для своей любящей матери. Сторонники были потрясены стальной устойчивостью культовой певицы на сцене.

Мама, мы так любим тебя... Мы посвящаем тебе шоу сегодня вечером, и я буду петь для тебя всем сердцем,

– высказалась Селин Дион.

Maman, nous t’aimons tellement...

Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur. // Maman, we love you so much… We dedicate tonight’s show to you and I’ll sing to you with all my heart. Love, Céline xx…

: Richard Gauthier pic.twitter.com/5kQDL1ILbs — Celine Dion (@celinedion) 17 января 2020 г.

Стоит отметить, что четыре года назад звезда потеряла своего мужа музыкального продюсера Рене Анжелила, с которым прожила в браке 20 лет. Она очень сложно перенесла смерть любимого, но нашла в себе силы продолжать идти дальше и творить мировую музыкальную индустрию.

Четыре дня назад на личной странице исполнительницы появился трогательный сообщение, в котором она призналась в нетленных чувствах к покойному мужу.

Не проходит ни одного дня, когда я не подумаю о твоей прекрасной улыбке. Мы скорбим по тебе, спасибо, что следишь за нами, моя любовь. Я тебя люблю,

– написала Селин Дион.