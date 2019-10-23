Изабель Гулар – 35! Семь соблазнительных образов супермодели в инстаграме – фото

Сегодня, 23 октября, свой день рождения празднует бразильская супермодель, одна из бывших "ангелов" Victoria's Secret Изабель Гулар. Кроме активной жизни на съемочных площадках именинница увлекательно ведет аккаунт в социальной сети Instagram, где радует собой более 4 миллионов поклонников.

По случаю 35-летия звезды подиумов и обложек журналов LifeStyle24 подобрал топ-7 самых соблазнительных образов Изабель Гулар, которые пришлись по нраву подписчикам ее страницы.

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Однако перед этим скажем, что результат такой популярности бразильянки – не только модный наряд и безупречный макияж, которые Гулар использует для создания своих фото в профиле. Это также ее упорный труд, который начался еще в 14 лет. Ведь именно тогда девушку в одном из магазинов заметила стилистка и предложила юной жительнице Сан-Паулу прийти на кастинг. Он оказался стартовой точкой для модельной карьеры Изабель. Ведь после этого у нее прошли первые модные показы, поэтому выходы для Valentino, Michael Cors, Stella McCartney, фотосессии для Vogue, Marie Claire и Esquire.

Настоящая слава к молодой Гулар пришла тогда, когда в 2005 году она приняла участие в самом масштабном модном шоу – показе нижнего белья бренда Victoria's Secret. Тогда в отряде "ангелов" красавица находилась еще четыре года, добившись звания одной из самых красивых моделей мира.



Изабель Гулар на подиуме масштабного модного шоу Victoria's Secret / Getty Images

Чтобы не терять тонуса, сегодня именинница продолжает поддерживать свои формы: почти каждый день тренируется в зале, время от времени играет в теннис и баскетбол, а еще обожает кушать здоровую пищу, в частности овощные и фруктовые салаты, смузи.

Итак, вашему вниманию подборка из семи Instagram-образов модели Изабель Гулар за 2019 год:

1. С творением Эйфеля на фоне

Девушка в широких штанах, теплой бежевой куртке, на голове – кепи Ruslan Baginskiy, а взгляд от прохожих скрывают темные круглые очки. Кто же эта загадочная незнакомка? Такой фотографией знаменитая модель позабавила своих фанатов весной. Романтичности этому образу добавил велосипед в стиле ретро и Эйфелева башня, которая виднеется на горизонте.



Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

2. Нью-Йорк, Нью-Йорк

В конце июня Изабель Гулар посетила Нью-Йорк. В американском мегаполисе звезда подиумов тоже оставила для поклонников снимок с собой. Белое платье в орнаментированную полоску и легкие летние слипоны с перьями действительно сделали ее look воздушным. Букет красных роз в руках, видимо, от автора фото – жениха супермодели, футболиста Кевина Траппа.



Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

3. Оранжевое бикини

Во время летнего отпуска горячая бразильянка Гулар появилась в ярко-оранжевом купальнике, обе части которого удачно подчеркнули не только шоколадный загар, но и натренированные формы девушки. Образ дополнили квадратные солнцезащитные очки. Фотографию именинница подписала так: "Жизнь в бикини – лучше", а автором кадра для профиля красавицы стал фэшн-фотограф Лукас Меннезес.



Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

4. Дорогу неону

Чуть больший наряд Изабель Гулар подобрала для своего июльского фото, которое облюбовали более 60 тысяч пользователей! Модель надела светло-зеленое неоновое боди, короткие джинсовые шорты, что сделали акцент на стройности ее ног, и подогнала к себе скутер. Получилось минималистично, ярко и смело!



Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

5. В роскошном халате

Сезон отпусков бразильская звезда решила продолжить. Поэтому в августе подалась в Южный итальянский поселок Позитано. А там – и пляж совсем близко от дома. Как на подбор, именинница позировала на фоне средиземноморской природы в длинном цветном халате. В таком наряде Гулар имела величественный и одновременно роскошный вид. Ну и подпись под таким снимком модель сделала соответствующую: "Смешиваясь с Италией". Такие яркие фотографии – также авторства Лукаса Меннезеса.



Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

6. И снова в кепи от Ruslan Baginsky

Просматривая страницу Изабель Гулар, нетрудно заметить, кто является ее любимым дизайнером головных уборов. Это украинец Руслан Багинский. Поэтому для еще одного "лука" звезда подиумов выбрала кепи бежевого оттенка. К нему модель подобрала стильную джинсовую куртку с ангельским принтом. Ярким дополнением к образу стали розовые ромашки.



Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

7. Французкий пикник

Последние теплые дни уходящего года наша именинница решила "поймать" у подножья Эйфелевой башни. Однако не просто прогуляться у культового сооружения, но и организовать там пикник! Ну и наряд для него тоже подобрала подходящий: белый топ с объемными рукавами, такого же цвета шорты и соломенную шляпу. Такую фотографию Изабель Гулар опубликовала в инстаграме посреди октября. За несколько часов она успело понравиться почти ста тысячам фолловерам!



Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart