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Изабель Гулар продемонстрировала соблазнительную фигуру в бикини: горячие фото

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Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Бразильская супермодель Изабель Гулар каждый раз публикует все более жаркие фотографии. На днях звезда поделилась с поклонниками эротическими кадрами в привлекательном бикини.

Гулар является одной из тех моделей, которые не стесняются показывать своей прелести широкой публике. Знаменитость часто распространяет сексуальные кадры, которые вызывают активное обсуждение в сети. Недавно звезда опубликовала на своей странице в инстаграме очередные откровенные снимки.

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Фотографии Изабель сделаны в романтическом Париже. Супермодель позирует, сидя на полу и у зеркала.

Она подчеркнула свою стройную фигуру и соблазнительные формы черным бикини с высокими плавками. Такой наряд гармонично сочетается с идеальным загаром Гулар.

Ноги знаменитости украшают серебряные браслеты. Изабель распустила волосы, а на лице сделала едва заметный макияж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
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