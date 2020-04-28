Избавилась от комплексов и стала сексуальной: Леся Никитюк рассказала об отношениях с бойфрендом

Популярная украинская телеведущая призналась, что последние отношения существенно изменили ее жизнь. Леся Никитюк рассказала, что ее "постоянный" бойфренд заставил почувствовать себя сексуальной и избавиться от комплекса высокого роста. Именно благодаря любимому она начала носить высокие каблуки.

В личном Инстаграм-профиле певица Оля Полякова начала собственное "карантинное" шоу, к которому приобщает немало звездных коллег. Вчера, 27 апреля, она пригласила сыграть в игру "Правда или действие" Лесю Никитюк. На вопрос о том, чувствует ли она себя сексуальной, ведущая ответила, что около двух лет назад ей помог избавиться от комплексов любимый мужчина.

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Леся Никитюк не стала вдаваться в детали и раскрывать имя бойфренда, однако присвоила ему статус "постоянный". Именно этот близкий человек научил знаменитость носить каблуки и не стесняться своего роста. Несмотря на то, что на каблуках телезвезда была выше своего избранника, он не видел в этом никакой проблемы и не чувствовал дискомфорта.

Я раньше обувала каблуки минимальной высоты – 2-3 сантиметра. Но он сказал мне: "Ты что, я с тобой не пойду. Обувай нормальные "шкары". Тогда мы пошли и купили "лабутенах". Это были мои первые "лабутены" – высокие замшевые ботфорты,

– вспомнила Никитюк.

Оля Полякова поддержала звезду относительно комплексов из-за роста. Она отметила, что высоких девушек с хорошим чувством юмора достаточно редко воспринимают как секс-символов. Леся Никитюк отметила, что статус белой вороны часто приписывают себе сами, а мужчины акцентируют на росте, ведь воспринимают это как комплимент. "Это мы, накрученные глупые бабы, думаем, что это удар по больному месту, потому что мы такие закомплексованные. А на самом деле это комплимент", – пояснила телеведущая.