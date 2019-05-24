Избиение Хайден Панеттьери: суд принял первое решение по резонансному делу

В начале мая 2019 года СМИ всколыхнула новость: Хайден Панеттьери стала жертвой нападения. На актрису набросился ее бойфренд Брайан Хикерсон. Судьи уже начали рассмотрение дела и на время следственных действий запретили начинающему актеру приближаться к Хайден Панеттьери.

Как сообщает E! News, рассмотрение резонансного дела происходит в одном из судов Лос-Анджелеса. Служители Фемиды еще не готовы вынести окончательное решение, однако из-за опасений родственников за безопасность Хайден Панеттьери, они запретили Брайану Хикерсону подходить к звезде ближе, чем на 90 метров. Кроме этого, ему нельзя звонить или писать Хайден.

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Сам Брайан Хикерсон, который на глазах у посетителей бара избил актрису, опровергает все обвинения. Судьи назначили предварительное слушание на 26 июня, поэтому именно тогда он сможет объяснить свои действия. В то же время прокуроры, которые уже предъявили обвинения в жестоком избиении, работают над доказательной базой.

Что известно об избиении Хайден Панеттьери?

В ночь на 2 мая Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон пошли в бар, который расположен неподалеку от лос-анджелесского дома Хайден Панеттьери. Отдых пары завершился вызовом полиции.

Очевидцы утверждают, что актеры пришли в бар и употребляли алкоголь. После этого Брайан Хикерсон стал вести себя довольно агрессивно по отношению к своей любимой. Сначала пара что-то выясняла, повышая голос в разговоре, впоследствии словесный конфликт перешел границы, а актер в пылу начал бить свою любимую прямо посреди бара. Посетители сразу же вызвали милицию. Брайан Хикерсон прекратил набрасываться на Хайден Панеттьери только после прибытия правоохранителей.

Мужчину взяли под стражу, однако на следующий день отпустили после внесения залога в 50 тысяч долларов. Друзья Хайден Панеттьери подозревают, что именно она внесла эту сумму, чтобы освободить любимого из-под ареста.

В течение 2 недель пара не покидала имение, а Хайден Панеттьери обращалась к медикам. Родственники актрисы не на шутку взволнованы, ведь звезда будет свидетельствовать в этом деле и до сих пор живет с Брайаном Хикерсоном. Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы, что может стать поводом для очередного нападения или запугивания, беспокоятся родственники Хайден.

Перед романом с актером звезда состояла в отношениях с украинским экс-боксером Владимиром Кличко. Пара готовилась к свадьбе и воспитывала общую дочь Кайю-Евдокию. Однако в августе 2018 года они решили отменить церемонию, а ребенок остался со звездным отцом.