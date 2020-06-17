Оля Полякова объявила, что была жертвой насилия в возрасте 17 лет. Ее отношения с влиятельным парнем закончились жестоким избиением и поджогом квартиры. На экс-бойфренда открыли уголовное дело, а травма повлияла на слух певицы и от нее остался шрам.

Шокирующее признание о пережитом насилии сделала Оля Полякова в интервью для программы "Экзамен", которое появилось на ютуб-канале Маши Ефросининой. Будучи несовершеннолетней она завязала отношения с мужчиной, который сейчас политик в родной Виннице. Экс-любимый неоднократно поднимал руку на девушку, а их расставание завершилось открытием уголовного дела.

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17-летняя Оля Полякова решилась уйти от насильника, однако он решил отомстить. Сначала бывший поджег квартиру знаменитости. А потом мужчины, которых он нанял, поймали девушку под ночным клубом и жестоко избили чуть не до потери сознания, рассек бровь так, что звезда 18 раз "шлифовала" шрам.

Однако Полякова уверяет, что из-за юного возраста этот инцидент не сказался на ее эмоциональном здоровье психологической травмой: "Спасла молодость". Однако избиение повлияло на самое дорогое для певицы – на слух, а над шрамом она работает по сей день.

У меня была очень сильная физическая травма. Это повлияло на мой слух. У меня были серьезные проблемы. Не могу сказать, что очень пострадала морально, но меня на всю жизнь отвернуло от мужиков, которые хоть как то могут проявлять насилие,

– отметила звезда.

Она убеждает, что ее муж Вадим за 15 лет супружеской жизни не проявлял никакого насилия – ни морального, ни физического. Зато любимый засыпает знаменитую жену комплиментами. Поэтому Оля Полякова признается, что горький опыт предыдущих отношений помог ей определиться с идеальным мужчиной: "Я точно знала, кого я не хочу видеть рядом с собой".