На днях популярный шоумен публично подтвердил отношения с Кристиной Горняк, однако слухи о романе пары ходили давно. Пользователи сети не уставали сравнивать новую избранницу Остапчука с экс-женой Еленой. Сама же девушка не отрицает внешнее сходство с бывшей Владимира, однако уверяет, что их характеры кардинально отличаются.

Владимир Остапчук подтвердил отношения с Кристиной Горняк 23 мая в программе "Светская жизнь". Несмотря на то, что украинские СМИ и инстаграм-фолловеры звездного ведущего уже давно рассекретили девушку, пара только сейчас, после 9 месяцев встреч, осмелилась публично говорить о своих чувствах и смело позировать вместе под прицелом камер. В программе "Звездный путь" Кристина рассказала о своем отношении к сравнениям ее с бывшей женой любимого Еленой Войченко.

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Внешнее сходство Кристины и Елены невозможно не заметить: они похожи как хрупкой фигурой, так и чертами лица. Однако новую девушку Остапчука такие сравнения никак не смущают. Она убеждает, что с бывшей своего знаменитого бойфренда они – кардинально разные личности.

Возможно, цвет волос, но точно знаю, что люди мы однозначно разные, женщины мы разные. Даже если кто-то видит какое-то сходство, то ничего страшного,

– призналась Кристина.





Кристина Горняк и Елена Войченко / Фото из социальных сетей

Слухи о романе с Ксенией Мишиной

Известно, что отношения Кристины Горняк и Владимира Остапчука начались во время его участия в шоу "Танцы со звездами". Коллегой по паркету ведущего стала украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней реалити-шоу "Холостячка". Однако осенью звездам приписывали роман. Причиной слухов стало то, что избранницу шоумена Кристину в Вене спутали с Мишиной.

Владимир Остапчук вспомнил этот инцидент и отметил, что узнал о слухах о романе от самой Ксении Мишиной. Тогда он устроил для Кристины романтическое путешествие в Париж и Вену, в которой они провели несколько дней. На следующий день он получил сообщение от Ксении, в котором звезда написала, что их якобы видели вместе. На самом деле девушкой, с которой пылко обнимался Остапчук, была Кристина. Внешность женщин и действительно похожа.





Кристина Горняк и Ксения Мишина / Фото из социальных сетей