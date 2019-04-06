Издевался над мамой: Камалия призналась, что ее отец был садистом

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Камалия
Камалия / Instagram / @kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая открыто говорит о поддержке Владимира Зеленского в политических гонках, призналась, что в детстве ее отец у нее на глазах издевался над матерью.

Об этом она рассказала в эфире "Сніданок.Вихідний".

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Я выросла в такой семье, мой отец был садистом, он на моих глазах издевался над мамой. Для меня эта тема очень болезненная,
– заявила Камалия.

Кроме того, певица добавила, что сняла клип и готовит флешмоб в поддержку женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

"Я привлекаю всех своих известных подруг, чтобы поддержать женщин, которые терпят психологическое домашнее физическое насилие", – добавила звезда.

 

 

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Теги: Скандал Музыка Новости LifeStyle LifeStyle
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