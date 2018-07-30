Измена мужа Лорак и Марченко на "Танцах": какими скандалами запомнился украинский шоу-биз

Время подвести итоги 2018 года. Кроме успешных достижений, курьезов, свадеб и разводов, стоит вспомнить еще и довольно неудобные темы, которые быстро стали резонансными в Украине. Их героями стали представители украинского шоу-бизнеса.

Редакция LifeStyle24 подготовила перечень самых громких скандалов, которые связаны с представителями украинского шоу-бизнеса в 2018 году.

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Данилко послал "в п*зду" администратора певицы TAYANNA

В финале нацотбора на "Евровидение 2018" разгорелся настоящий скандал во время выступления TAYANNA. Участником конфликтной ситуации стал судья проекта Андрей Данилко, который заподозрил финалистку в исполнении песни "Леля" под фонограмму.

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По его словам, эту идею ему подкинули слушатели, поэтому он решил вывести певицу на чистую воду. Мол, петь и при этом так зажигательно танцевать на сцене сложно. После этих слов один из зрителей, которого ведущий Сергей Притула назвал "администратором TAYANNA", вмешался и начал выкрикивать Данилко "позор" за то, что он устроил проверку артистке.

Андрей Данилко бесцеремонно в прямом эфире послал этого мужчину "в п*зду". Позже артист извинился за мат в прямом эфире.

Смотрите видео: Данилко в прямом эфире послал администратора TAYANNA

Скандальное видео измены мужа Ани Лорак

В конце июля мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. Позже СМИ узнали, что мужчина был в компании Яны Беляевой. Но девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что имеет только дружеские отношения с Муратом.

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По словам инсайдеров, после скандальных новостей супруги живут в одном доме. Однако Ани Лорак опубликовала фото без кольца. Впоследствии, 3 сентября, пара впервые появилась на публике вместе. Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе провели совместную дочь в школу. В последнем интервью певица призналась, что не простит измену.

Мужа Ани Лорак поймали на измене: смотрите видео

Известно, что Ани Лорак решила развестись. Эту информацию она тщательно скрывала, однако в реестре судебных дел появился иск Каролины Куек (настоящее имя певицы) к Мурату Налчаджиоглу о расторжении брака.

Егорова уволилась с телеканала после эфира с экс-мужем

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая работала на украинском телеканале "Прямой", решила уволиться из компании после курьезного опроса для зрителей в эфире с ее экс-супругом Антином Мухарским. Она заявила, что в эфире передачи "Поярковnews" 1 июня с участием ее бывшего мужа Антина Мухарского зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, "кого спасти" и "не дать убить врагу": Антина Мухарского или Снежану Егорову.

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По данным телеканала, в телефонном опросе этого телевизионного эфира приняли участие 2764 телезрителя, 79% из которых сделали выбор в пользу Мухарского. Ведущая обвинила в отсутствии профессиональной этики не только Пояркова, но и соведущую передачи Ирину Ратушную.



Скандальный опрос в программе "Поярковnews" на канале "Прямой"

Дисквалификация "Мисс Украина 2018" за ложь

Победительницу конкурса красоты "Мисс Украина 2018" Веронику Дидусенко дисквалифицировали. Причиной для такого решения стало сокрытие девушкой информации о ребенке. Согласно правилам национального этапа "Мисс Мира", конкурсанты не должны быть мамами на время проведения конкурса. 30 сентября состоялось переизбрание новой "Мисс Украина-2018".

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Ранее организаторы конкурса "Мисс Украина 2018" назвали условия шоу не дискриминацией, так как молодые мамы могут принимать участие в другом конкурсе красоты – "Миссис Украина". Кроме этого, члены жюри провели переголосование и определились с именем девушки, получившей корону. Ею стала 19-летняя Леонила Гузь, которая, по стечению обстоятельств, жила в одной комнате с дисквалифицированной Вероникой Дидусенко. В сети подозревают, что именно эта красавица обнародовала информацию о ребенке киевлянки.

Марченко на шоу "Танцы со звездами"

В этом году в танцевальном проекте "Танцы со звездами" приняла участие жена Виктора Медведчука и телеведущая Оксана Марченко.

После того, как телеведущая подтвердила свое участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами", команда телепрограммы "Телевизионная служба новостей" телеканала "1+1" публично выразила несогласие с решением руководства относительно этого. Генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко заявил, что сначала нужно запретить торговлю с Россией и совместные проекты в кино и ТВ, и уже тогда канал "1+1" будет действовать согласно закону.

После 1 прямого эфира сеть взорвалась шквалом возмущения из-за участия жены Виктора Медведчука в шоу. И уже после 5 эфира, – когда Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин получили наименьшее количество баллов по результатам голосования судей, но проект покинула пара Маши Ефросининой и Максима Леонова, – тысячи зрителей шоу поддержали Машу Ефросинину и назвали результаты шоу несправедливыми. Украинцы даже заявили, что хотят увидеть настоящие показатели результатов голосования за каждого участника. Впоследствии на официальном сайте телеканала "1+1" организаторы "Танцев со звездами" разместили правила начисления баллов участникам шоу, где отметили, что оценки жюри и зрителей являются равноценными и голосование проходит в три этапа.

Впоследствии жена Виктора Медведчука заявила, что во время подготовки к прямым эфирам на репетиции она сломала 2 ребра, а потому покидает шоу.

Скандальные признания Полунина в любви к Путину

В свой день рождения, 20 ноября, всемирно известный украинский артист балета Сергей Полунин поблагодарил руководителю Кремля. Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону, и признался, что с детства видел в российском президенте Владимире Путине "свет". Поэтому ему непонятно, почему к главе страны-агрессора относятся плохо.

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Впоследствии танцор к скандальному тексту добавил фото с изображением лица российского лидера на груди. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует и татуировку на руке – она у него в виде трезубца.

Впоследствии артист балета опубликовал снимок с украинским и российским паспортами. Как известно, 29 октября Полунин получил российское гражданство в Москве. Кроме того, на снимке Сергей сложил руки, на которых изображены тату герба Украины и России, в форме сердца.

Из-за таких скандальных заявлений многие звезды прекратили общение с Сергеем Полуниным. Среди них – прима украинского балета Екатерина Кухар.