Изменения в Новом году: Кайли Дженнер покрасила волосы в голубой цвет – фото

Популярная участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" и звезда социальных сетей Кайли Дженнер пока что в списке самых влиятельных модных инфлюенсерив. Поэтому более 122 миллионов пользователей активно следят в Instagram за всеми выходами в свет и бьюти-экспериментами 21-летней девушки, которые можно было бы повторить.

Перед Новым годом Кайли решила в очередной раз удивить поклонников, а именно своей сменой имиджа.

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Кайли Дженнер опубликовал снимки, на которых она позирует уже не блондинкой, а с нежным голубым оттенком волос.

Поклонники девушки в восторге от новых изменений. Так, за 8 часов после публикации фотография набрала более 4 миллионов лайков и множество положительных отзывов.

Ожидать ли Нам в Новом году нового тренда в окрашивании волос в яркие цвета после новых фото Кайли?



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner



Кайли Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner



Кайли Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner