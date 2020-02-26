Изнасиловали и накачали наркотиками: обладательница Грэмми Даффи рассказала шокирующую историю

Валлийская певица Даффи, которая получила премию Грэмми в 2009 году за лучший поп-альбом, рассказала, где она пропадала в последние годы и что с ней произошло, что заставило полностью изменить ее жизнь.

Звезда впервые за много лет рассказала жуткую историю на своей инстаграм-странице. Как оказалось, причиной ее исчезновения из публичной жизни стал досадный случай, когда ее изнасиловали, накачали наркотиками и несколько дней удерживали в плену. Узнать, что произошло с певицей, решил журналист, интервью которого впоследствии появится в сети.

Читайте также: Певец Пласидо Доминго публично извинился перед жертвами сексуальных домогательств

Многие из вас задавались вопросом, что случилось со мной, куда я исчезла и почему. Со мной связался журналист, и я рассказала ему все прошлым летом. Он был добр, и мне было так приятно наконец поговорить. Пожалуйста, поверьте мне, теперь я в порядке и в безопасности, но меня изнасиловали, накачали наркотиками и держали в плену в течение нескольких дней,

поразила признанием Даффи.

Артистка добавила, что хотя она и выжила, но восстановление заняло длительное время. Только недавно она "почувствовала солнечный свет в ее сердце".

"Конечно я выжила. Восстановление заняло время. Но я могу сказать вам, что за последние 10 лет, тысячи и тысячи дней я посвятила желанию снова почувствовать солнечный свет в моем сердце, и теперь солнце сияет", – подчеркнула Даффи.

Добавим, что сейчас инстаграм-публикация Даффи об изнасиловании является единственной на ее странице. Вероятно, звезда создала собственный профиль, чтобы рассказать всем правду и вернуться в шоу-бизнес.

Что известно о Даффи?

Наибольшую славу валлийка получила в 2008 году, когда вышел ее дебютный альбом "Rockferry". Он не только стал бестселлером №1 в Великобритании и хитом США, а выиграл "Грэмми" в 2009 году. После этого певица выпустила свой второй альбом Endlessly, но он имел значительно меньший успех, чем первый. Последнюю песню звезда выпустила в 2015 году – Whole Lot of Love, которая стала саундтреком к фильму с Томом Харди "Легенда" (2015).