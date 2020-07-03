Украинская телеведущая Маша Ефросинина приобщается к борьбе с насилием. Она пытается помочь хотя бы какой-то части женщин, которые стали жертвами издевательств. Знаменитость заявила, что займется медицинским обследованием девушки, которую правоохранители изнасиловали в Кагарлыке.

Пострадавшую от издевательств полицейских сейчас защищают четверо адвокатов. Они будут бороться за то, чтобы виновные были наказаны по закону. Маша Ефросинина заявила, что она обеспечит медицинским обследованием Нелю и не позволит, чтобы эта история была "замята". Об этом она сообщила в инстаграм-сообщении на личном аккаунте.

К теме Изнасилования в Кагарлыке: новым адвокатом потерпевшей стала экс-нардеп Елена Сотник

"Что чувствует женщина, когда ее жестоко насилуют в течение семи часов? На этот вопрос может ответить 26-летняя Неля Погребицкая. Ее вы могли видеть в новостях о самом громком деле об изнасиловании в Кагарлыке", – написала в публикации телеведущая.

Маша рассказала об изнасиловании в Кагарлыке

Маша коротко рассказала подписчикам об инциденте, который произошел 25 мая. Тогда двое полицейских в селе Ставы Киевской области пытались заставить Нелю подписать какое-то заявление, чтобы повысить показатели раскрываемости уголовных дел. Она отказалась. Сначала они избили девушку, надев на голову противогаз. Потом пытали 4 часа, приковали наручниками к батарее. После этого в течение семи часов насиловали половым путем и различными предметами. Пока идет следствие, эти два представителя правоохранительных органов находятся в СИЗО. Нелю до сих пор не осмотрел профессиональный гинеколог, а местные врачи не захотели после ее заявления иметь дело с полицией.

Ефросинина отметила, что предыдущий государственный адвокат водил девушку на разнообразные ток-шоу, где ее называли шл**ой, которая сама спровоцировала изнасилование.

Привет, наше, с*ка, беспощадно осуждающее общество, в котором миллионы женщин страдают от насилия, но из-за такого отношения к себе боятся об этом заявлять,

– эмоционально высказалась Маша.

Ефросинина займется медицинским обследованием потерпевшей

Маша отметила, что она ознакомилась с документами и экспертизой. Она лично займется медицинским обследованием Нели. Телеведущая отметила, что громкие дела имеют способность быстро заменяться другими громкими делами, особенно тогда, когда речь идет о животном поведении людей в погонах.

"Я требую наказания этих подонков! И всем, кто будет пытаться "замять" это дело, чтобы очередные животные вышли безнаказанными на волю насиловать женщин и дочерей, заявляю, что буду разглашать каждый судебный шаг в этом деле. Буду делать это для того, чтобы вся страна смотрела за действиями нашего правосудия. Вы понимаете, что я физически не могу помочь каждой такой "Неле" – их в Украине миллионы. Но если у меня появился доступ к этому делу и следствию, обещаю, что я не дам этой истории быть замятой хотябы в публичном поле", – заявила Маша.

Что известно об изнасиловании в Кагарлыке?

23 мая женщину вызвали на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками к батарее, стреляли над головой из огнестрельного оружия и жестоко насиловали. Позже женщина обратилась в больницу, где рассказала о случившемся. Утром 25 мая по подозрению в изнасиловании сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции были задержаны двое работников Кагарлыкского отдела полиции. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу же уволили, а впоследствии взяли под стражу. Сейчас они находятся в СИЗО.