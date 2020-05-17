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Известен город проведения Евровидения-2021

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Евровидение-2021 состоится в Роттердаме
Евровидение-2021 состоится в Роттердаме / Instagram / @eurovision

В этом году международный песенный конкурс должен был состояться в нидерландском городе Роттердам, однако пандемия коронавируса перечеркнула планы организаторов. Европейский вещательный союз пришел к согласию с представителями Нидерландов и объявил, что Евровидение-2021 проведут в Роттердаме на Ahoy Arena.

Роттердам станет городом-хозяином песенного конкурса Евровидение-2021. Об этом объявили во время прямой трансляции виртуального шоу Eurovision: Europe Shine a Light "Евровидение: Европа зажигает свет", которое состоялось 16 мая как альтернатива финала Евровидения-2020. Решение организаторов подтвердили на официальном сайте конкурса. 

К теме Евровидение-2020: видео грандиозного онлайн-концерта Europe Shine a Light

После отмены Евровидения-2020 Европейский вещательный союз (EBU) начал переговоры с представителями Нидерландов. После длительных обсуждений решение принято – 65-й песенный конкурс состоится в Роттердаме на Ahoy Arena, как и планировалось в этом году. "Мы очень рады, что теперь можем двигаться дальше. Очень важно, чтобы песенный конкурс Евровидение вернулся в следующем году", – подчеркнул исполнительный директор Евровидения Мартин Эстердаль.

Напомним, 23 апреля власти Роттердама объявили, что город готов принять Евровидение-2021. Накануне велись дискуссии относительно рациональности такого решения, ведь местные чиновники считали, что колоссальную сумму в 6,7 миллионов евро – 193 миллиона гривен, лучше направить на борьбу с бедностью в городе, чем на повторную подготовку к конкурсу.

Автор: Марина Джура
Теги: Нидерланды Евровидение Новости LifeStyle LifeStyle
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