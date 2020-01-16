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Известен пол второго ребенка Энн Хэтэуэй: звезда родила мальчика – СМИ

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Энн Хэтэуэй / Instagram / @annehathaway

37-летняя американская актриса осенью стала мамой во второй раз. После родов она впервые публично появилась на красной дорожке Critics 'Choice Awards 2020, где инсайдерам удалось выяснить, что голливудская звезда родила мальчика.

Знаменитая актриса Энн Хэтэуэй о своей беременности сообщила в конце июля прошлого года, опубликовав фото с округлым животом в своем инстаграме. Однако день появления на свет и пол своего второго ребенка звезда решила оставить в тайне, которую раскрыли представители ее близкого окружения.

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В ночь на 13 января актриса с мужем Адамом Шульманом посетила церемонию награждения премиями Critics 'Choice Awards 2020, которая стала ее дебютным появлением после родов. На красной дорожке знаменитость появилась в золотом платье от легендарного бренда Versace с глубоким декольте и приталенным низом, которое прекрасно подчеркнуло фигуру звездной мамочки.

Енн Гетевей
Энн Хэтэуэй на красной дорожке премии / Getty Images

Как сообщает издание Us Weekly, Энн Хэтэуэй родила мальчика. Во время престижной кинопремии мама решила показать фото новорожденного малыша одному из своих приятелей. Она отметила, что младенец, завернутый в темно-желтое одеяло, это мальчик.

 
Энн Хэтэуэй с мужем Адамом, сыном Джонатаном и новорожденным малышом / The Daily Mail

Предполагают, что роды состоялись осенью, ведь в начале декабря Хэтэуэй вместе с мужем Адамомом Шульманом и трехлетним сыном Джонатаном отправилась на пикник в Коннектикуте. Тогда супруги тщательно скрыли лицо малыша, который удобно разместился в маленьком переносном кресле.

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Автор: Марина Джура
Теги: Голливуд LifeStyle Звездные мамы
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