Известна окончательная дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

О своем желании отойти от королевских полномочий Меган Маркл и принц Гарри сообщили еще 8 января. Однако процесс оказался длительным и требовал немало решений от британской монаршей семьи. Однако уже с апреля супруги смогут официально отойти от полномочий старших членов семьи и начать новую жизнь.

Как сообщает издание People, пара совсем скоро почувствует долгожданную свободу и полное отсутствие бремени общественной ответственности как представители королевской семьи. Еще 18 января королева Елизавета II одобрила намерение Меган Маркл и принца Гарри, однако заверила, что правила вступят в силу только весной.

Читайте также: Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать их титул, – СМИ

Так, пара в последний раз выполнит свои обязанности в Лондоне уже 9 марта 2020 года. Вместе с другими представителями британских монархов Меган и Гарри посетят ежегодную праздничную службу по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве. А 31 марта они официально отойдут от королевской семьи.

Как заверил представитель супругов, они активно будут проводить время как в Великобритании, так и в Америке. Ведь за Меган и Гарри сохраняется ответственность за фукнционирование благотворительных фондов.

Они будут продолжать тесно сотрудничать с организациями, патронами которых являются, в Великобритании и странах Содружества в течение всего года. Они также будут проводить встречи в рамках своей работы по созданию новой некоммерческой организации,

– обнародовал представитель пары.

Подробности о новой благотворительной инициативе станут известны позже в этом году. Направление их работы останется неизменным – это расширение прав и возможностей молодежи и психическое здоровье в целом. Поскольку Меган и Гарри больше не смогут использовать финансирование Букингемского дворца, то королевская семья согласовала "испытательный срок" 12 месяцев. За это время супруги смогут сполна продемонстрировать выполнение своих обязанностей, после чего соглашение пересмотрят повторно.

Стоит отметить, что принц Гарри сохранит за собой звание капитана 3-го ранга Королевских ВВС Великобритании в течение года, однако в течение 12 месяцев его не будут назначать на новые воинские должности.