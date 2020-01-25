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Известна причина разрыва отношений Рианны с миллиардером из Саудовской Аравии – СМИ

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Певица Рианна / Instagram / @badgalriri

31-летняя американская певица в начале января в этом году прекратила роман, который длился в течение трех лет, и вновь оказалась в свободном статусе. Звезда находилась в отношениях с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, однако на пути их счастливого будущего стала консервативная семья парня.

Поп-певица Рианна тщательно скрывала свои отношения с бойфрендом с достаточно влиятельной семьи в бизнес-кругах стран Ближнего Востока. Впервые слухи о новом романе знаменитости появились в 2017 году, когда в сеть попали фотографии певицы в бассейне с Хассаном Джамилем. Тогда пара держала свою личную жизнь в тайне, однако только в июле прошлого года решилась подтвердить догадки в прессе.

Горячая тема: Рианна рассталась со своим бойфрендом после трех лет отношений – СМИ

Представители близкого окружения влюбленных недавно поспешили известить общественность о разрыве их отношений, несмотря на постоянную динамику. Как сообщает издание HollywoodLife, именно противоположность характеров стала настоящей причиной расставания. Хассан – спокойный и серьезный, а Рианна – веселая и сумасшедшая. Эпатаж возможной невесты парня не устраивал семью миллиардера, которая занимает 12 место в списке самых богатых арабских семей.

Рианна и Хассан действительно любили друг друга, впрочем, в Хассана были проблемы с имиджем Рианны из-за давления его семьи. Родные миллиардера хотели, чтобы у него были более традиционные и сдержанные отношения. Они считают Рианну потрясающе красивой, но ей следует быть более мягкой, сдержанной и скромной,
– заверили инсайдеры.

ріанна
Эпатажная Рианна / Instagram / @badgalriri

Судя по всему, намерения пары были достаточно серьезными. Ведь в прошлом певица призналась, что больше всего в жизни мечтает стать матерью, но называть Хассана Джамиля отцом своего будущего отпрыска не спешила.

Однако разрыв отношений стал болезненным ударом не только для мирового сообщества, но и для экс-бойфренда звезды. На днях он обратился к основателю портала BlackSportsOnline и соучредителю издания TMZ Роберту Литталу с просьбой удалить все совместные кадры с Рианной.

Экс-бойфренд Рианны только попросил меня удалить его фото с РиРи, сделанные в 2017 году. Прошло целых три года! Не думаю, что он хорошо переносит расставание,
написал на он на личной странице в твиттере.

ріанна з ексбойфрендом
Рианна и экс-бойфренд Хассан Джамиль / Instagram / @justjared

Напомним, что миллиардер Хассан Джамиль родом из Саудовской Аравии и занимает должность заместителя президента компании Abdul Latif, принадлежащей его семье и являющейся одной из крупнейших в мире. Она обладает правами на продажу автомобилей Toyota в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. А самого Хассана называли наследником более 2 миллиардов долларов.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы Рианна
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