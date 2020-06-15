Уругвайская и аргентинская певица, а также звезда сериала "Дикий ангел" Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства. Женщина известна своей давней любовью к РФ и русскому языку.

На такое решение Наталью Орейро подтолкнул разговор с российским телеведущим Иваном Ургантом в его программе в марте 2019-го года. Шоумен тогда отметил, что актриса является наиболее русской среди иностранок, поскольку с 2001 года приезжает в Россию с гастролями и визитами. На что она пошутила, что Путину нужно было уже дать ей гражданство, сообщает Meduza.

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Смотрите интервью Натальи Орейро в программе "Вечерний Ургант" онлайн:

Но такая шутка обернулась предложением российского посольства предоставить ей гражданство якобы из-за того, что у нее много связей с Россией. Наталия Орейро поделилась, чтобы она была приятно удивлена таким предложением и во время решения собственных дел в посольстве сразу подала документы на российское гражданство.

Я сказала, что для меня это была бы честь. Поэтому я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении,

– поделилась звезда.

Что известно о Наталии Орейро?

43-летняя актриса больше всего прославилась благодаря роли Милагрос в аргентинском телесериале "Дикий ангел" (1996 – 1999). Тогда же она стала знаменитой в Латинской Америке и Восточной Европе. Кроме кинокарьеры актриса реализовала себя еще и как певица. В 1998 году она также выпустила дебютный альбом, который сразу же стал золотым.