Известная американская ведущая Эллен Дедженерес рассказала о домогательствах отчима

Актриса и телеведущая Эллен Дедженерес ошеломила громкими признаниями относительно сексуального насилия в юности. 61-летняя знаменитость призналась, что ее отчим неоднократно домогался ее.

Во время одного из эфиров американского шоу с Дэвидом Леттерманом ведущая многих программ Эллен Дедженерес сделала жуткое признание. Она рассказала о том, как подверглась сексуальному насилию от своего отчима. Об этом пишет издание The Daily Mail.

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По словам 61-летней Эллен, ее родители развелись, когда ей было 16 лет, и вскоре после разрыва мать вышла замуж во второй раз. Теперь женщина утверждает, что новый муж ее матери, Рой Груссендорф, был очень плохим человеком. Он пользовался болезнью матери, а именно раком молочной железы, используя ее как повод для домогательств к будущей звезде.

Он сам мне сказал, что нащупал комок в ее груди, поэтому должен проверить мою. Убедил меня в том, что вынужден потрогать мою грудь, а потом пытался сделать это снова и снова,

– призналась Эллен Дедженерес.

Также она рассказала, что со временем мужчина распускал руки все чаще, поэтому однажды она была вынуждена вылезти в окно и убежать. На вопрос, почему не сообщила об этом матери, ответила, что "не хотела разрушать ее счастье".

Кто такая Эллен Дедженерес?

Элен Дедженерес – американская актриса, телеведущая и комедиантка. Автор проекта "Шоу Эллен Дедженерес", за которое получила награду "Эмми". Известна также своей активной позицией, касающейся ЛГБТ-движения. В 1997 году потрясла поклонников, заявив о нетрадиционной ориентации. В 2008 году вышла замуж за актрису Поршу де Росси.