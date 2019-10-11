Известная британская певица сняла клип на столичной Троещине: эффектное видео

Британская певица Charli XCX сняла на окраинах нашей столицы видеоряд на свою новую песню в стиле хип-хоп – White Mercedes.

На видео звезда ездит на большом белом внедорожнике, который в конце песни эффектно сгорает.

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Как сообщили в The Village Украина, снимали клип на песню на пустыре, что возле Троещины.

Charli XCX сняла клип на столичной Троещине

К слову, в съемках также приняла участие украинская продакшн-студия Radioaktive Film.

Машина в конце видео сгорела дотла

На фоне виднеются жилые дома и индустриальные строения массива. Почти за сутки в ютубе видео набрало более 200 тысяч просмотров.



Клип британской певицы Charli XCX

Смотрите клип Charli XCX на песню White Mercedes: