Известная британская певица сняла клип на столичной Троещине: эффектное видео
Британская певица Charli XCX сняла на окраинах нашей столицы видеоряд на свою новую песню в стиле хип-хоп – White Mercedes.
На видео звезда ездит на большом белом внедорожнике, который в конце песни эффектно сгорает.
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Как сообщили в The Village Украина, снимали клип на песню на пустыре, что возле Троещины.
Charli XCX сняла клип на столичной Троещине
К слову, в съемках также приняла участие украинская продакшн-студия Radioaktive Film.
Машина в конце видео сгорела дотла
На фоне виднеются жилые дома и индустриальные строения массива. Почти за сутки в ютубе видео набрало более 200 тысяч просмотров.
Клип британской певицы Charli XCX
Смотрите клип Charli XCX на песню White Mercedes:
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