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Известно, когда в Украине заработают кинотеатры и театры

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Известно, когда в Украине заработают кинотеатры и театры
Известно, когда в Украине заработают кинотеатры и театры / Фото из открытых источников

Отмечают, что открытие концертных площадок, кинотеатров и театров состоится только на 4-5 этапах выхода из карантина. Прогнозируют, что это произойдет не раньше, чем в июле, когда снимут почти все введенные ограничения.

О возобновлении работы кинотеатров, театров и концертных залов рассказала и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко. Она отметила, что в современных условиях и эпидемиологической ситуации говорить о скором открытии этих учреждений – невозможно. Об этом сообщает "УНИАН".

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Сейчас ни Министерство культуры и информационной политики Украины, ни главный санитарный врач Виктор Ляшко не видят возможности открыть для посещения кинотеатры, концертные организации и театры. Прогнозируют, что это возможно только на четвертом-пятом этапе выхода из карантина.

Мы планируем, что это – июль,
– отметила Светлана Фоменко.

Следует заметить, что сейчас это решение не является окончательным, ведь отмена ограничений ориентирована на ход пандемии COVID-19 в Украине и уменьшение динамики распространения коронавируса.

Когда откроются кинотеатры и театры во Львове?

Местные власти предполагают, что пилотное проведение событий в закрытых помещениях с ограниченным количеством людей введут не раньше августа. Полноценную работу театры и кинотеатры смогут восстановить только в сентябре. Предварительно в мае позволят репетиции для актеров, а с июня – события на открытом пространстве.

 

Автор: Марина Джура
Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Львова Новости LifeStyle LifeStyle
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