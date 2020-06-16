8 июня известный российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП в Москве. Адвокат знаменитости раскрыл причину, по которой артист напился. По его словам, в тот день умер близкий друг звезды, а боль потери он пытался унять алкоголем.

Новые подробности ДТП с Ефремовым адвокат подсудимого объявил в интервью изданию "Московский комсомолец". Он утверждает, что российский актер, который признавался о проблемах с алкоголем и борьбе с зависимостью, в тот трагический день, 8 июня, потерял друга и был в трауре.

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"Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда произошло ДТП. Михаил был в трауре и подавлен", – пояснил адвокат Ефремова предпосылки того, что актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не стал раскрывать имя товарища звезды, который ушел из жизни накануне аварии.

Адвокат подсудимого также высказался о резонансном видео Ефремова, в котором он публично попросил прощения за смертельное ДТП у семьи погибшего 57-летнего россиянина Сергея Захарова. Адвокат актера заверил, что видеообращение, в котором Ефремов раскаялся, он записал для него после нескольких неудачных попыток публично извиниться за содеянное перед общественностью и даже не подозревал, что тот его опубликует.

Реакция театра "Современник" на ДТП с Ефремовым

На днях театр "Современник", с которым сотрудничал Ефремов, впервые официально прокомментировал смертельное ДТП. Дирекция театра обосновала свою длительную молчанку шоком и назвала актера "одним из ближайших людей "Современника". Представители попросили общество "оставаться великодушными, не впадать в крайности осуждения" и избегать агрессии и осуждения.

"То, что произошло – огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить. Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Надеемся, что его родным хватит сил и мужества, чтобы пережить потерю и сохранить светлую память о нем. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным", – говорится в заявлении.