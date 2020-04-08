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Известно, как Кэти Перри назовет свою дочь, – СМИ

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Кэти Перри и Орландо Блум ожидают появление ребенка / Фото из открытых источников

Популярная певица Кэти Перри и известный актер Орландо Блум ждут пополнения в семье. Звездные родители раньше рассекретили пол ребенка, а теперь СМИ предполагают, какое имя Кэти Перри даст своему первенцу.

О поле ребенка счастливые родители сообщили поклонникам довольно оригинальным способом. Певица опубликовала в своем инстаграме фото, на котором Орландо Блум измазан на лице светло-розовым кремом. Таким образом звездные родители заявили, что ждут дочку.

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О том, как именно хотят назвать дочку Кэти Перри и Орландо Блум, рассказал друг исполнительницы на подкасте The Naughty But Nice with Rob. По его словам, звезда планирует назвать девочку в честь своей покойной бабушки Энн Перл Хадсон, которую она недавно потеряла.

Бабушка имела немалое влияние на певицу и стала примером для подражания. Близкий человек Кэти Перри ушла из жизни в 99-летнем возрасте. Певица искренне надеется, что бабушка станет настоящим ангелом-хранителем ее будущей крохи.

После ее смерти, на страницах своего инстаграму 35-летняя американская певица опубликовала трогательное сообщение, показав фолловерам серию архивных фотографий и видео с бабушкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Отметим, что для артистки рождение ребенка произойдет впервые. А вот у Орландо Блума уже есть сын Флинн от отношений с Мирандой Керр.

Кэти Перри и Орландо Блум должны были пожениться в июле 2020 года в Японии. Однако из-за пандемии коронавируса им пришлось приостановить подготовку к свадьбе и перенести праздник на неопределенный срок. Пара выбрала именно Японию, ведь певица имеет особые чувства к этой стране и обожает ее культуру. Кэти Перри также очень переживала, что пойдет к алтарю беременной, однако они с Орландо женятся уже после рождения ребенка.

Автор: Юлия Турелык
Теги: Звездные дети Звездные родители LifeStyle Голливуд Кети Перри
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