Известно место венчания принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

В мае этого года королевскую семью ждет очередная роскошная свадьба. Накануне Букингемский дворец сообщил, что под венец принцесса Беатрис пойдет 29 мая. Однако место церемонии решили обнародовать позже. Так, супружеские обеты невесты примут в в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

Свадьба принцессы Беатрис с миллиардером Эдуардо Мапелли Моцци является одним из самых ожидаемых событий для британской монаршей семьи. И хоть этому празднованию прогнозируют судьбу наиболее неформатной среди традиционных королевских подвенечных церемоний, однако интерес общественности от этого не уменьшается.

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На днях Букингемский дворец все же решился рассекретить знаковую для влюбленных дату. Под венец молодожены пойдут 29 мая 2020 года. С согласия Ее Величества королевы Елизаветы II венчание состоится в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. После этого супруги будут приветствовать гостей на частном банкете в садах Букингемского дворца.

Подчеркнем, что в часовне Сент-Джеймсского дворца в 1840 году выходила замуж прапрабабушка Елизаветы II королева Виктория. Кроме того, в часовне в 2013 году проходили крестины первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон принца Джорджа и младшего отпрыска принца Луи.

В день, когда весь мир узнал дату создания новой семьи среди британских монархов, сестра 31-летней принцессы Беатрис Евгения опубликовала в своем инстаграме чувственные архивные кадры. Она поздравила Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци с будущим ответственным для влюбленных днем и отметила, что очень гордится их союзом.

Что известно о свадьбе принцессы Беатрис? Принцесса Беатрис получила предложение от миллиардера Эдуардо Мапелли Моцци в сентябре 2019 года в Италии. Известно, что свадьбы последней незамужней внучки королевы Елизаветы II будет финансироваться из собственного бюджета будущих супругов. Такое решение связывают с тем, что налогоплательщики возмутились расходами и создали петицию против растраты государственных средств. Как ранее отмечали инсайдеры, зрители не смогут увидеть свадебную церемонию в телеэфире, праздник будет полностью частным, без доступа общественности и прессы.