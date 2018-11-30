Известного российского артиста не впустили в Украину

В Украину пытался попасть заслуженный артист РФ Андрей Меркурьев. По его словам, он ехал в Одессу, чтобы посмотреть спектакль балет "Крик" по роману Александра Зиновьева, который он поставил в 2014 году в Одесском театре оперы и балета.

Об этом со ссылкой на вдову писателя Ольгу Зиновьеву сообщает ТАСС.

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"Именно в Одессе расположен театр оперы и балета, где Андрей Меркурьев поставил балет "Крик" по роману Александра Зиновьева "Иди на Голгофу". Балет шел с аншлагом все 4 года. Андрей туда регулярно прилетал, чтобы поддержать труппу", – говорится в сообщении.

Как сообщил танцовщик "Громадському", отказ ему объяснили военным положением в стране.

"Когда я должен был проходить паспортный контроль, мне сказали подождать, после со мной пообщались и сказали, что скорее всего, мне будет отказано. И действительно минут через 5-10 мне сказали, что отказали. Сказали: "Мы надеемся на ваше понимание, ведь в стране военное положение. Отправляйтесь домой обратно", – пояснил артист РФ.

В каких областях Украины введено военное положение

Кто такой Андрей Меркурьев?

Солист "Большого театра" в Москве, с 2014 года заслуженный артист России. Неоднократно участвовал в международных проектах – гала-концертах и фестивалях, турне мировых звезд балета Роберто Болле и Владимира Малахова. Работал в составе труппы Мариинского академического театра. В 2014 году впервые поставил балет под названием "Крик" в Одесском театре оперы и балета.

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.