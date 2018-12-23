Известного российского певца не пустили в Украину: он хочет подать в суд

Известный российский певец Виктор Салтыков заявил, что намерен судиться с украинскими властями из-за того, что пограничники не пропустили его в Украину в аэропорту "Борисполь" в четверг, 20 декабря.

Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram.

Читайте также: Какие российские артисты отменили концерты в Украине, а кто все же выступит

Как отметил Виктор Салтыков, до этого он четыре раза был в Украине в 2018 году, однако сейчас его не пропустили из-за денег.

Объяснили это отсутствием средств. Я – не малобюджетный человек, у меня есть деньги. Теперь во всех СМИ я расскажу, какая демократия в Украине, именно в Киеве,

– ответил он и назвал ситуацию "нарушением прав человека".

Салтыков добавил, что готов подать в суд на украинскую власть, так как рисковал жизнью, чтобы попасть в Украину. Он застрял в аэропорту почти на 10 часов в ожидании следующего рейса.

Певец не объяснил цель своего визита, но сообщил, что ехал по приглашению. "Спасибо, что сторона, которая приглашала, до взлета самолета Киев – Минск была на связи, меняла билеты и поддерживала нас морально", – написал он.

К тому же, артист сообщил, что будет требовать обратный билет за счет украинской стороны в бизнес-классе, так как потратил свои деньги на авиаперелет.

"Страшная страна", "Очень зря Украина идет на конфликт с Россией и нами, российскими гражданами". "Это глупо с их стороны и необдуманно", "Все, что происходит в Украине – это полный беспорядок. Петя не знает, как спровоцировать Россию", – начали писать поклонники в комментариях.

30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украине.

Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды" частных "армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".



Кого не будут пускать в Украину из-за действия военного положения