Известную достопримечательность Лазурное окно в Мальте отстроят из стали: яркие фото

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Известную туристическую достопримечательность Лазурное окно в Мальте отстроят из стали
Известную туристическую достопримечательность Лазурное окно в Мальте отстроят из стали / Фото из свободных источников

Одному из самых красивых и известных природных творений мира – Лазурному окну в Мальте – построят своеобразный памятник. Архитекторы решили сделать его урбанистическим – из стали.

Популярную скалу можно встретить во многих фильмах.

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В частности, увидеть ее можно в сериале "Игра престолов", фильмах "Граф Монте-Кристо" и "Битва титанов".

Пам'ятка Лазурове вікно у серіалі
Памятник Лазурное окно в сериале "Игра престолов"

Однако два года назад ее разрушил морской шторм, поэтому архитекторы решили восстановить арку. Проект предусматривает 5 этажей, где будут экспозиции, посвященные разным эпохам мальтийской истории. По словам главного архитектора, это будет идеальный символ слияния современности и природы.

Лазурове вікно відбудують його зі сталі
Лазурное окно восстановят из стали / CNN

Стоит отметить, что Лазурное окно было 28 метров высотой. Это – известковая природная арка на острове Гоцо, и была одной из самых популярных туристических достопримечательностей Мальты.

Теги: LifeStyle Новости культуры Новости недвижимости Крутые здания Новости недвижимости мира История Архитектура
Источник: 24 канал
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