Известную достопримечательность Лазурное окно в Мальте отстроят из стали: яркие фото

Одному из самых красивых и известных природных творений мира – Лазурному окну в Мальте – построят своеобразный памятник. Архитекторы решили сделать его урбанистическим – из стали.

Популярную скалу можно встретить во многих фильмах.

Читайте также: Зазеркалье: удивительный отель в Китае в стиле сказок об Алисе из Страны чудес

В частности, увидеть ее можно в сериале "Игра престолов", фильмах "Граф Монте-Кристо" и "Битва титанов".



Памятник Лазурное окно в сериале "Игра престолов"

Однако два года назад ее разрушил морской шторм, поэтому архитекторы решили восстановить арку. Проект предусматривает 5 этажей, где будут экспозиции, посвященные разным эпохам мальтийской истории. По словам главного архитектора, это будет идеальный символ слияния современности и природы.



Лазурное окно восстановят из стали / CNN

Стоит отметить, что Лазурное окно было 28 метров высотой. Это – известковая природная арка на острове Гоцо, и была одной из самых популярных туристических достопримечательностей Мальты.