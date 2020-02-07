Известны новые подробности романа Киану Ривза с Александрой Грант: как долго пара вместе

Отношения 55-летнего канадского актера и 47-летней американской художницы Александры Грант стало известно в ноябре прошлого года. Однако близкая подруга художницы актриса Дженнифер Тилли уверила, что их роман длится на протяжении нескольких лет. Сам Киану Ривз, который держит личную жизнь за семью замками, никоим образом не собирался афишировать свои чувства.

Голливудский актер Киану Ривз – один из немногих представителей шоу-бизнеса, которые не разглашают деталей своей частной жизни. Наверное, именно эта таинственность звезды вызывает усиленный интерес общественности к каждому его публичному появлению.

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Так, 2 ноября Киану Ривз появился на красной дорожке благотворительного вечера Art + Film с девушкой Александрой Грант. Несмотря на то, что этот выход стал первой светской вечеринкой пары, их совместные отношения длились уже на протяжении нескольких лет. Актриса и близкая подруга избранницы звезды Дженнифер Тилли призналась изданию Page Six, что ажиотаж в прессе, который разгорелся более четырех месяцев назад, изрядно удивил ее.

Я помню, как несколько лет назад Грант сказала: "Киану Ривз – мой парень", и я такая: "Подожди-ка. Что-что-что?..". Она была такой крутой, и я до этого момента думала, что она лесбиянка,

– обнародовала Дженнифер.

Она заверила, что влюбленные не пытались скрыть своего романа. Они и раньше осуществляли совместные выходы, но папарацци упорно не замечали ферамонов, которые царили между ними.

Все стали говорить "это его новая девушка" только потому, что Александра сходила с ним на несколько публичных мероприятий. Просто вообще-то они встречаются уже несколько лет, и она часто с ним выходит, просто раньше никто не обращал на это внимания,

– призналась актриса.



Александра Грант и Кіиану Ривз

Дженнифер Тилли рассказала, что недавно видела Киану на последней выставке художницы Александры Грант. Актер не хотел быть в центре внимания. По словам подруги, он довольно сдержанный и скромный человек, которому не нравится чувствовать пристальные взгляды на себе и на своей любимой: "Это не какой-то ослепительный своей красотой голливудский роман. Ривз очень хороший, и ему очень повезло с ней. Александра – очень тихая, сдержанная, элегантная женщина".

Стоит отметить, что впервые о вероятных чувства актера заговорили еще в январе 2018 года. Тогда впервые за десятки лет Киану Ривза заметили на свидании с Александрой Грант в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Однако, как заверил Киану Ривз, эта романтическая встреча не имела никакого продолжения.

Что известно о личной жизни Киану Ривза?

Звезда фильмов "Матрица" и "Джон Уик" Киану Ривз в 55 лет ни разу не был женат. Но он имел отношения с актрисой Дженнифер Сайм, которая умерла в жуткой автокатастрофе в 2001 году. Перед этим женщина ожидала появления первенца, однако девочка Ава Арчер умерла. Двойную потерю Киану Ривз переживал очень болезненно: он на некоторое время отказался от всех ролей и начал вести жизнь отшельника. На протяжении десятки лет знаменитый актер избегал публичных выходов, предпочитая прогулки в парках Нью-Йорка. После романтической появления Киану Ривза с Александрой Грант на LACMA Art + Film в СМИ заговорили об их романе.