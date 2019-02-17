Известны победители кинофестиваля Берлинале-2019

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Фильм Надава Лапида "Синонимы" победил на Берлинале-2019
Фильм Надава Лапида "Синонимы" победил на Берлинале-2019 / Getty Images

Главную награду 69-го кинофестиваля Берлинале – "Золотого медведя" – как лучший фильм получила лента "Синонимы" (Synonyms) режиссера Надава Лапида.

"Серебряных медведей" получили: как лучший режиссер немка Ангела Шанелек за фильм "Я была дома, но" (I Was at Home, But); как лучшая актриса китаянка Юн Мэй и лучший актер китаец Ван Цзинчунь за роли в фильме "Прощай, сын мой" (So Long, My Son).

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Фильм "Синонимы" – это история о молодом израильтянине, который надеется убежать во Франции от себя и своей национальности. В этом ему помогает франко-израильский словарь. Фильм частично автобиографический, потому что первые 25 лет своей жизни режиссер ленты Лапид считал, что случайно родился в Израиле, а на самом деле является французом.

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Лучшие актеры Берлинале 2019

Что такое Берлинале?
Берлинский международный кинофестиваль, который считается одним из самых престижных фестивалей Европы и мира в сфере кино. Проходит ежегодно в феврале в Берлине еще с 1951 года. Награды фестиваля – "Золотой и Серебряный медведь" (медведь – символ Берлина).

На Берлинале представят около 400 фильмов в различных секциях. Учитывая более 230 тысяч проданных билетов и около 430 тысяч зрителей (среди них специалисты в этой сфере), Берлинале считается самым посещаемым фестивалем мира.

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Теги: LifeStyle Кино Новости культуры
Источник: 24 канал
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