Известный актер Камбербэтч показал, как реагировать на ненужные подарки: смешное видео

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Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч / Screenshot

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который стал особенно популярным благодаря роли в сериале "Шерлок", в потешном видео рассказал, как вежливо принимать странные и ненужные подарки, чтобы не обидеть тех, кто их вам подготовил.

Видео с советами актера опубликовал youtube-канал The Hook.

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В видео Бенедикт рассказывает, как отреагировать на кулинарные и другие неинтересные вам книги, на обычную белую свечу, на слишком яркую посуду, от которой веет безвкусицей. И, конечно, на самый популярный подарок во время праздников – пару черных носков. Во всех подарках актер советует искать только плюсы и быть бесконечно за это благодарным.

Это полезно, ведь носков постоянно не хватает. Еще угадали с моим любимым цветом! Я только сносил пару носков, которую ты подарил мне два года назад. Это идеальный подарок, спасибо! Ты просто душка, ты моя гардеробная фея!
– так посоветовал Камбербэтч реагировать, если вам подарили носки.

Актер смешно рассказывает, как можно выкрутиться из любой ситуации, просто будучи вежливыми и искренне улыбающимися. В видео Бенедикт обращает внимание на различные мелочи и детали в подарках, чтобы сделать на них акцент. Именно такое внимание может утешить того, кто старательно (а может и нет) готовил для вас подарок! Например, британец радостно обрадовался яркой оберточной бумаге и сказал, что сохранит ее для упаковки следующих сюрпризов.

Смотрите видео, где Бенедикт Камбербэтч учит принимать любые подарки

 

Теги: LifeStyle Кино
Источник: Lifestyle
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