Известный голливудский актер станет крестным отцом ребенка Меган Маркл и принца Гарри

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Беременность герцогини Сассекской Меган Макрл является одной из самых обсуждаемых новостей о жизни королевской семьи. Ожидается, что первенец принца Гарри родится весной 2019 года. Следовательно, в сети начинается обсуждение, кто может стать крестными родителями новорожденного ребенка.

Вероятно, что крестными родителями станут голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Такую информацию сообщил двоюродный брат Джорджа, Бен Бреслин.

Он будет замечательным крестным отцом, просто потому что он замечательный во многом,
– рассказал он.

К слову, семейство Клуни являются близкими друзьями королевской четы. Вспомним, о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, на которой Джордж и Амаль стали одними из первых гостей, и присутствовали на банкете для ближайших друзей и родственников.

амаль і джордж клуні
Амаль и Джордж Клуни на королевской свадьбе / Getty Images

Напомним, что в первый день австралийского тура, 15 октября, Кенсингтонский дворец сообщил, что супружеская пара принца Гарри и Меган Маркл ожидают появления первенца. Ребенок должен родиться весной 2019 года.

Кроме того, принц Чарльз, который скоро в четвертый раз станет дедушкой, намекнул журналистам, что герцоги Сассекские могут назвать ребенка в честь двух австралийских знаменитостей – певицы Кайли Миноуг или игрока в крикет Шейна Ворна.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Джордж Клуни Амаль Клуни
Источник: Lifestyle
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