Известный комик Дядя Жора стал жертвой ограбления: детали

Популярный украинский шоумен и комик Дядя Жора (Вадим Мичковский) в своем Instagram рассказал, что в его припаркованной машине выбили заднее стекло и украли спортивную сумку.

О неприятном инциденте Дядя Жора рассказал в коротком видеоролике в социальных сетях. По его словам, автомобиль был припаркован у дома на столичных Позняках.

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Утро началось не слишком весело. Злые люди разбили стекло и украли сумку! Причем спортивную, поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB – это, возможно, он ... оно! Вывод для всех – не оставляйте сумки в машине и оставляйте машину на стоянке. Желаю не попадать в такие ситуации. Всем удачи и хорошего дня!

– говорится в заметке.

Сам Дядя Жора выглядит бодрым и не слишком разочарованным. В противовес украинской исполнительнице Ольге Цыбульский, у которой недавно украли автомобиль на довольно длительное время. Когда же ее машин увернули, она записала трогательное видео, в котором со слезами на глазах поблагодарила всех причастных, кто помог в поиске ее автомобиля.

Что касается других жертв ограблений, то украинскую исполнительницу MARUV уже дважды ограбили в аэропорту "Борисполь". Впервые злоумышленники распотрошили ее багаж, который она ждала в аэропорту, и украли из чемоданов украшения. Второй раз артистка так же нашла свой чемодан взломанным, однако что именно вытащили из ее багажа воры певица не сообщила.

Кто такой Дядя Жора?

Известный шоумен, юморист, продюсер, а также исполнитель авторских песен и актер. Свою славу в начале карьеры начал приобретать в КВН, будучи капитаном команды "Три толстяка". На его счету – десятки программ и проектов. Сейчас является продюсером женской группы Opium и бой-бэнда Action, а также резидентом Comedy Club UA и владельцем ивент-агентства "Дядя Жора Company". Есть жена Наталья и три дочки – Ульяна, Устина и Амина.