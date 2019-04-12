Известный комик умер под хохот зрителей в Британии

Во время своего выступления на сцене умер известный британский стендап-комик Ян Когнито. Это случилось в одном из баров британского города Бистер. Причиной смерти 60-летнего Когнито стал сердечный приступ.

Когнито разговаривал с публикой и начал задыхаться, сообщает BBC со ссылкой на очевидцев.

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Комик присел и на несколько минут замолчал. Зрители считали, что это часть сценария и не прекращали смеяться.



Ян Когнито умер через несколько минут после того, как пошутил об инсульте

Смерть комика констатировали медики, приехавшие на вызов. Впоследствии организаторы мероприятия рассказали, что Когнито перед выступлением плохо себя чувствовал, но концерт решил не отменять.

"Представьте, если я умру прямо перед вами", – сказал артист за несколько минут до смерти.

Всего за 10 минут до того, как артист сел на стул, он пошутил об инсульте,

– сказал один из зрителей.

Ян Когнито (настоящее имя Пол Барбери) начал выступать в середине восьмидесятых годов. В 1999 году за лучший стендап-выступление получил награду Time Out.