Известный певец Pianoбой презентовал новую песню в прямом эфире "Х-фактора": зажигательное видео

В субботу, 29 декабря, на шестом прямом эфире "Х-фактор" 9 сезон в суперфинале шоу выступил звездный тренер и известный украинский певец Дмитрий Шуров (Pianoбой) с премьерой песни.

Один из звездных судей шоу "Х-фактор" 9 сезон представил на сцене шоу в суперфинале новую песню "Айсберги".

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Сначала Pianoбой спел микс своих уже известных песен, чем вызвал невероятно бурные овации публики.

Видео выступления Дмитрия Шурова:

После этого артист презентовал новую песню "Айсберги" под собственный аккомпанемент пианино в привычном для себя стиле, который так полюбился его фанатам.

Видео выступления Дмитрия Шурова с новой песней:

Кто такой Pianoбой?Настоящее имя Дмитрий Шуров – передовой музыкант страны, которого называют "флагманом украинской интеллектуальной поп-музыки". Это один из наиболее прогрессивных артистов, который создает музыку не только для своей группы, но и для кино и сериалов. Он является звездным тренером на шоу "Х-фактор" с 2017 года, именно его подопечный Миша Панчишин стал победителем "Х-фактор"-8.