Известный пианист проводит концерты в твиттере во время карантина: видео

С тех пор, как одна за другой страны Европы оказались на карантине, множество артистов отложили свои выступления. Однако пианист Игорь Левит решил не оставлять поклонников без своего творчества и каждый вечер собирает большую аудиторию твиттера на домашние концерты.

Известный немецкий пианист Игорь Левит попал в число тех художников, творчество которых поставил под угрозу коронавирус. Однако он нашел альтернативу в то время, как самые большие концертные залы будут оставаться пустыми.

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На днях на личных страницах в социальных сетях Игорь Левит предложил поклонникам присоединяться к импровизированным домашним концертам каждый вечер в 19:00 по центральноевропейскому времени. Пианист показал, как устроил соответствующее место в собственной квартире и уже успел дважды порадовать пользователей твиттера качественной музыкой.

Концертные залы опустели, слушать и чувствовать музыку вместе стало невозможно. Это печально, но, вместе с тем, необходимо. Тем не менее, я хотел бы продолжать делиться музыкой с вами,

– анонсировал свой концерт Игорь Левит.

Музыкант отметил, что будет устраивать выступления до тех пор, пока публика снова сможет наслаждаться искусством во время живых концертов. Так, онлайн-трансляции длятся около одного часа и собирают более 170 тысяч зрителей.