Известный рэпер заявил, что у него были интимные отношения с Ким Кардашян: 18+

Знаменитый рэпер Джейзион Тейлор, который выступает с псевдонимом The Game, шокировал мир скандальным заявлением. Певец утверждает, что у него были интимные отношения с Ким Кардашян.

Как сообщает People, неожиданное признание The Game обнародовал в новом треке. Рэпер заявил, что у него был секс со звездой реалити-шоу и захотел извиниться перед ее мужем Канье Уэстом.

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"Я держал Ким за горло и заставлял ее глотать... Пока она не стала задыхаться. Должен извиниться", – заявил The Game.

Сейчас представители Ким Кардашян и Канье Уэста не прокомментировали скандальное заявление рэпера. Избегает эту тему и сама звездная пара.

Журналисты отмечают, что это не первый раз рэпер The Game рассказывает об интимных отношениях с Ким Кардашян. В 2016 году артист заявлял, что у него был секс с двумя представительницами семьи Кардашян-Дженнер – Хлоей и Ким. Уже через 2 года Джейзион Тейлор анонсировал, что воспалительная звезда реалити-шоу может стать следующим президентом США. Рэпер публично дал ей совет не упускать такую возможность. Поэтому в СМИ подозревают, что The Game одержим Ким Кардашян. Возможно, пикантные фото звезды, которые она публикует в сети, побуждают его к таким громких заявлений.