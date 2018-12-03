Известный рэпер заявил, что у него были интимные отношения с Ким Кардашян: 18+

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Известный рэпер заявил, что у него были интимные отношения с Ким Кардашян
Известный рэпер заявил, что у него были интимные отношения с Ким Кардашян / www.xxlmag.com

Знаменитый рэпер Джейзион Тейлор, который выступает с псевдонимом The Game, шокировал мир скандальным заявлением. Певец утверждает, что у него были интимные отношения с Ким Кардашян.

Как сообщает People, неожиданное признание The Game обнародовал в новом треке. Рэпер заявил, что у него был секс со звездой реалити-шоу и захотел извиниться перед ее мужем Канье Уэстом.

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"Я держал Ким за горло и заставлял ее глотать... Пока она не стала задыхаться. Должен извиниться", – заявил The Game.

Сейчас представители Ким Кардашян и Канье Уэста не прокомментировали скандальное заявление рэпера. Избегает эту тему и сама звездная пара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Two Cities One Nite San Fran - LA

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Журналисты отмечают, что это не первый раз рэпер The Game рассказывает об интимных отношениях с Ким Кардашян. В 2016 году артист заявлял, что у него был секс с двумя представительницами семьи Кардашян-Дженнер – Хлоей и Ким. Уже через 2 года Джейзион Тейлор анонсировал, что воспалительная звезда реалити-шоу может стать следующим президентом США. Рэпер публично дал ей совет не упускать такую возможность. Поэтому в СМИ подозревают, что The Game одержим Ким Кардашян. Возможно, пикантные фото звезды, которые она публикует в сети, побуждают его к таким громких заявлений.

 

Теги: Звездные романы Скандал LifeStyle Ким Кардашян Мода
Источник: Lifestyle
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