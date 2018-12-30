Известный шеф-повар Гордон Рамзи станет отцом в пятый раз: видео

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Гордон Рамзи с женой
Гордон Рамзи с женой / www.gettyimages.com

52-летний популярный британский шеф-повар Гордон Рамзи ожидает пополнения в семье. Его 44-летняя жена Тана беременна пятым ребенком.

Об этом Рамзи сообщил на своей странице в Instagram.

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Шеф-повар опубликовал короткое видео, в котором его семья поздравляет поклонников с Новым годом. Сначала он показал своих четырех детей – 20-летнюю Меган, 19-летних близнецов Джека и Холли и 16-летнюю Матильду – а потом беременную жену.

"Захватывающие новости! Счастливого Нового года от семьи Рамзи", – написал в подписи к ролику Гордон.

Смотрите видео: семья Гордона Рамзи поздравляет с Новым годом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gordon Ramsay (@gordongram)

 

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
Источник: 24 канал
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