Известный шеф-повар Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом: фото

Жена 52-летнего популярного британского шеф-повара Гордона Рамзи Тана родила пятого ребенка в четверг, 4 апреля.

Гордон опубликовал фото из больничной палаты с женой и новорожденным малышом. В подписи шеф-повар сообщил о рождении пятого ребенка поклонникам в социальных сетях.

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Супруги назвали сына Оскаром. Что интересно, на следующий же день, 5 апреля, в социальной сети Instagram появилась страница мальчика. Первое фото было со старшей сестрой мальчика – 16-летней Матильдой.

"Я хотел бы представить вам свою старшую сестру Матильду. Она меня крепко обняла и поэтому пока она моя любимица", – говорится в подписи к снимку, якобы это слова Оскара.

После трех премий BAFTA и одной "Эмми" мы наконец выиграли "Оскар"! Поздравьте Оскара Джеймса Рамзи, который появился на свет сегодня (4 апреля, – LifeStyle 24) в 12:58,

– рассказал Рамзи.